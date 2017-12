Experiências midiáticas e a formação de professores na discussão de portfólios

Curso do Prisma abordou avaliação, documentação e portfólios produzidos na escola

O professor hoje, a um só tempo, é propositor de práticas e ações presenciais em que se coloca como mediador de ações e experiências midiáticas. Neste jogo dialético de “presença” e “distância”, novas pautas interacionais e de mediação se colocam como necessárias, transformando a própria compreensão das ações docentes.

Espera-se que o professor possa “transitar” neste universo midiático, experenciando, ele mesmo, estes caminhos para possibilidades de aprendizagens, de maneira que possa propor caminhos múltiplos e híbridos para seus alunos.

Assim, neste semestre, no Prisma, Centro de Estudos do Colégio Santa Maria, tivemos uma primeira experiência de formação de professores num formato híbrido. Desenvolvido pela profa. Me. Denise Tonello e coordenado pela profa. Dra. Suzana Torres, o curso trouxe importantes discussões sobre avaliação, documentação e portfólios, a partir de vivências em ambientes presencias e virtuais, trabalhando não só o conteúdo do curso, mas vivenciando-o em sua metodologia e pressupostos.

Contrapondo teoria e prática, o curso aprofundou e analisou o significado de “documentação pedagógica”, com o intuito de reconhecer ações formativas e de orientar fazeres didáticos que estejam implicados cotidianamente num processo de avaliação significativo e contínuo, tanto para docentes, como também para discentes e seus familiares.

Tanto na Educação Infantil, quanto nas séries iniciais, as crianças produzem inúmeros materiais que podem ser considerados como “documentação pedagógica” e que, portanto, devem estar a serviço de uma avaliação processual e formativa. Mas, muitas vezes, os processos avaliativos ocorrem de maneira independente.

A análise de relatórios, portfólios e outros instrumentos de avaliação trouxe aos educadores subsídios para que toda a documentação produzida na escola possibilite a reflexão e a tomada de decisão em prol do avanço de todos os envolvidos no processo educativo.