O final do mês de abril foi marcado por uma atividade muito aguardada pelos alunos do 4º ano do Fundamental I do Santa Maria: a expedição ao Tronco da Amizade.

A partir da leitura do livro “Férias na Antártica”, que relata as aventuras da família Klink pelo continente gelado, os professores propuseram aos alunos que experimentassem algo parecido. Foi então que os preparativos para a nossa expedição começaram desde a montagem do “kit” contendo itens básicos como repelente e água até o lanche reforçado.

O que será que iriam encontrar? O que iriam fazer? Muitas perguntas, muitas expectativas…

Saímos da sala e foi difícil conter tanta ansiedade! Uns por nunca terem ido até lá, só conhecendo por nome, e outros pela emoção de voltar àquele local mais uma vez.

Durante o trajeto os alunos foram relembrando onde estudaram, viram alguns funcionários e puderam reviver a época em que frequentavam aquele espaço.

Fizemos uma primeira parada onde, com a participação dos professores de Educação Física, repetimos algumas atividades que eram feitas pelas irmãs Klink durante a viagem. Os professores Cláudio e Ricardo simularam também uma navegação em que alguns imprevistos iam acontecendo. Diversão garantida!

A chegada ao “símbolo de amizade eterna”, como é conhecido por todos os alunos, foi emocionante! Todos correram para garantir seu lugar na foto.

Na volta, paramos para a última brincadeira: caça ao tesouro. E qual era o tesouro? Uma das coisas mais valiosas que precisamos saber cultivar e preservar…a amizade!

P.S.: O Tronco da Amizade é resultado da queda de uma grande árvore da reserva de Mata Atlântica do Colégio Santa Maria e da sensibilidade de alunos e professores em dar a ela fins tão nobres!