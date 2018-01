Exercício de leitura orgânica

Autoria: Paulo Monteiro

No mundo da leitura rápida e fugaz, mera coleta apressada de termos-chave, o curso extracurricular de Orientação de Estudos do Colégio Santa Maria, para alunos de 6º ao 9º ano do Fundamental II, tem-se voltado para um trabalho diferente: com grupos reduzidos, através de uma seleção cuidadosa de textos, fazemos um exercício de leitura em profundidade progressiva.

Toma-se um texto literário curto (crônica ou pequeno conto), lido com esmero pelo professor: a entonação adequada enfatiza o sentido e desperta o interesse, resolvem-se eventuais incompreensões. Depois, passa-se a um questionamento aberto, partindo do sentido geral do texto – assunto, tema e intenção – para os sentidos menores componentes – ambientação, personagens, objetos e seus papéis; ações e seus princípios e finalidades. Por fim, é respondido, individualmente, um questionário escrito, em que os alunos podem organizar discursivamente as ideias trabalhadas. Estimula-se assim o estudante a captar, pelo exemplo, o espírito inquiridor necessário a uma compreensão orgânica de conteúdos, pavimento para um pensamento ativo e edificante.

Considero o trabalho muito semelhante ao que é promovido regularmente por docentes de Português, mas com um adicional decisivo: a atenção dos alunos ao professor, e do professor aos alunos, possibilitada pela quantidade diminuta da turma, enseja uma fruição e uma participação amplas. Todos os alunos sentem-se comprometidos com o texto lido, e convocados a compreendê-lo por inteiro, elevando essa compreensão à satisfação do conhecimento.