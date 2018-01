Exame de Cambridge dentro da escola

Colégio Santa Maria oferece prova para obtenção do certificado de Cambridge English

O caminho para obter o tão cobiçado certificado de inglês da Universidade de Cambridge English Language Assessment está mais perto para os alunos do Colégio Santa Maria, que inseriu em seu currículo a prova da instituição britânica desde o ano passado. O objetivo é que os alunos terminem o Ensino Médio com o documento.

A prova para a certificação dentro do currículo integra um processo iniciado há alguns anos, pois o Colégio já fazia a preparação para a prova, e os alunos interessados realizavam o teste em escolas de inglês credenciadas. No formato atual, na primeira semana de aula, os alunos passam por quatro provas de habilidades, que avaliam Reading, Writing, Speaking e Listening, para então serem divididos em turmas de acordo com o nível do idioma.

Em junho, para intensificar a preparação, os estudantes participam de um simulado e a prova, aplicada para todos os alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio, ocorre no final do ano letivo. As certificações oferecidas pela instituição britânica são PET – Preliminary English Test, FCE – First Certificate English e CAE – Cambridge Advanced English.

Vale ressaltar que esse serviço prestado pelo Santa Maria não resultou em aumento na mensalidade escolar.