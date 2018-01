Evento envolve pais e comunidade do Santa Maria

No dia 19 de setembro, encerramento da Semana Pe. Moreau, haverá lançamento de livro, apresentação de peça de teatro, doações, alunos vão cozinhar e ensinar a produzir uma cisterna e muito mais…Todas as séries estão mobilizadas para apresentar seus projetos

Alunos do Jardim II elaboraram um livro com ilustrações e a história do clássico João e o Pé de Feijão recontada. Durante o lançamento, os alunos irão compartilhar com as famílias o que aprenderam nesta experiência.

Já as turmas do 3º ano do Fundamental I receberão seus avós para participarem do projeto Família e Comunidade: Ensino e Aprendizagem entre Gerações. Trata-se de um resgate da valorização do idoso por meio de diversas apresentações, depoimentos de avós imigrantes, oficinas, jogos e degustações em que os próprios alunos irão preparar e servir alguns alimentos.

Também do Fundamental I, o 4º ano está em campanha para arrecadar alimentos e, no dia 19, as famílias dos alunos do Santa Maria farão a organização das doações e escreverão cartas para as pessoas beneficiadas.

A crise de abastecimento de água motivou as turmas do 8º ano do Fundamental II a ensinar outras instituições a produzir uma cisterna urbana. No dia do evento, alunos voluntários irão a uma escola pública entregar um kit coletor de água de chuva, além de passar o conhecimento que eles adquiriram nas oficinas do Santa Maria.

As mesmas turmas do 8º ano estão envolvidas em outra ação voluntária. Os estudantes vão coordenar uma feira de troca de CDs, DVDs e livros entre todos os alunos do Ensino Fundamental I e II. A atividade será realizada das 9h às 12h.