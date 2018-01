Eu, o outro e o planeta

Na última segunda feira, dia 6 de fevereiro, a EJA do Colégio Santa Maria proporcionou, no auditório “Sister Chalita”, o lançamento oficial do Projeto Interdisciplinar do Ensino Médio. Juntamente com os alunos, os professores da Educação de Jovens e Adultos ressaltaram a Missão do Colégio, que é proporcionar uma educação de qualidade e voltada para o cotidiano dos alunos, em que os conhecimentos são trabalhados pelas diferentes disciplinas de forma significativa e contextualizada. Enfim, uma educação em que o aluno se vê no processo pedagógico como um ser crítico, capaz de entender e refletir a realidade que o cerca. Assim, as salas de aulas são mais do que um espaço de aprender, tornando-se um espaço para trocar experiências, em que o conhecimento cotidiano trazido pelos alunos encontra-se com o saber científico.

Os alunos também foram sensibilizados para a questão da coletividade, do respeito para com os demais colegas, uma vez que o trabalho em equipe e o reconhecimento do “outro” é fundamental na construção do conhecimento, ainda mais na realização do Projeto Interdisciplinar, que trabalha a relação entre a individualidade, a coletividade e o planeta. Para tanto, enfatizou-se a diferença entre o significado de equipes e grupos, numa referência ao trabalho coletivo, em que todos saibam o conteúdo que está sendo trabalhado, e não de maneira fragmentada e isolada do Projeto.

Um dos afluentes do Projeto está diretamente ligado à reconstrução dos valores Individual, do Outro e do Planeta e, desta feita, reconhece-se numa sociedade da informação e das redes sociais, mas retomar a importância das relações humanas, do respeito às diferenças e individualidades, que o trabalho em equipe neutraliza o conflito, impede o confronto e que todos saem ganhando com o conhecimento assimilado, refletido e contextualizado com a realidade de cada um.