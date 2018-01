Eu consigo!

Autora: Karina Rodrigues

“Guarda, guarda, bem direitinho, guarda, guarda para ficar arrumadinho”

“Uma mão lava a outra mão”

A entrada na escola é recheada de muitas novidades e crescimento. Uma delas é a conquista da independência. Retirar a agenda da mochila, lavar e secar as mãos, abrir e fechar a lancheira, descascar a banana… são atitudes simples que representam um grande desafio aos “pequenos”.

Conseguir realizar tais ações cotidianas, sem o auxílio do adulto, traz para a criança capacidades únicas de desenvolver sua potência participativa e de sentir-se capaz e valorizada. Esse sentimento positivo reflete na autoestima e no desenvolvimento da própria identidade, construindo uma imagem positiva de si mesma.

Uma criança potente e protagonista de suas próprias ações é segura, confiante de suas capacidades e aberta para o mundo e para as aprendizagens. Portanto, no Jardim I do Colégio Santa Maria, estimulamos diariamente o desenvolvimento da independência, respeitando os limites de cada aluno e aluna, encorajando-os para um mundo de novas possibilidades e experiências.