“Eu consigo subir sozinho…” – Rafael, 3 anos

Autoria: (Gisele Coli)

“Em qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de chegada ou como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial.”

Jorge Larrosa

A história de Rafael (3 anos) e seu desafio no parque.

Rafael adora brincar na casinha e neste dia começa a explorá-la de uma maneira diferente.

Rafael quer novos desafios e começa a tentar subir no telhado, observa, sobe na janela, desce, sobe novamente.

Subir e descer do escorregador, balançar sozinho, andar sem tropeçar exige que as crianças exercitem habilidades complexas. Precisam de equilíbrio, controle do tônus muscular, noções de espaço e esquema corporal.

Superar desafios faz parte do processo de desenvolvimento, tentar, tentar de formas diferentes, desistir, tentar novamente até alcançar o desafio.

E ele começa a procurar diferentes estratégias para alcançar seu objetivo.

Conversa com Matheus, que já está em cima do telhado, e o amigo sugere algumas formas:

“- Segura com as duas mãos!”, disse Matheus.

“- Eu já segurei, mas escorrega!”, respondeu Rafael.

“- Segura forte!”, ensina o amigo.

Rafael permanece segurando no telhado por alguns minutos elaborando possibilidades para alcançar seu objetivo.

Coloca os dois pés na mesma janela, um pé em cada janela, segura com as duas mãos, com uma mão só e enfim…

Quando o desafio é alcançado, as crianças procuram novos desafios e estratégias para atingir novos objetivos.

Rafael sorriu e mostrou-se satisfeito com sua conquista.

“E agora?”, pergunta a professora

“Agora é fácil, é só descer!”, diz Rafael

As crianças diariamente buscam novas possibilidades e desafios e, geralmente, são conquistados a partir das experiências com o próprio corpo, sendo esse corpo o primeiro “objeto” para a exploração e a brincadeira.

Rafael procurou maneiras diferentes para resolver seu “problema” em relação ao desafio motor e até sentir-se satisfeito, testou diversas possibilidades.