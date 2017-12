Alunos do 1º ano do Fundamental I desenvolvem atividades variadas para aprender sobre corpo humano; aluno surpreende colegas e “ministra aula” sobre sistema digestório

Muito fácil motivar os alunos do 1º ano do Fundamental I nos estudos do corpo humano! Quem não se interessa por saber como essa nossa máquina maravilhosa funciona? Como é nosso corpo “por dentro”? As curiosidades são tantas e as fontes de informação, tão variadas que o difícil é escolher por onde começar.

Marcia, técnica responsável pelo laboratório de Biologia do Santa Maria, monitorou a investigação do esqueleto, em tamanho natural: “Quantos ossos tem o nosso corpo? Qual é o maior deles? Há alguma diferença entre o esqueleto de um homem e o de uma mulher? Como podemos saber? “Esse esqueleto é de verdade? De onde vocês conseguiram?”

Em seguida, as curiosidades se voltaram para os órgãos e suas funções. Desmontando o torso, pegaram o fígado, os intestinos, o coração, o estômago. Os livros que levaram de apoio forneciam as informações que eram lidas em pequenos grupos e partilhadas por todos.

Montando e desmontando, identificaram as posições dos órgãos no torso, com mais questionamentos. Tudo era anotado pela professora para estudos posteriores.

Mais uma vez, a ampliação dos conhecimentos foi feita com a ajuda da informática. No laboratório exploraram os órgãos virtualmente, com o programa Descobrindo o Corpo Humano. Observaram como são internamente, suas características, seu peso e tamanho.