Os alunos do 6º ano do Fundamental II do Santa Maria se dirigiram à região de Salesópolis para observarem como se efetua o processo de produção hortifrutigranjeira, responsável pela alimentação de significativa parcela dos habitantes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo Paraná

Durante o trabalho no campo, o grupo realizou o percurso inverso ao curso natural do Rio Tietê: de São Paulo, onde ocorrem os maiores índices de poluição de suas águas, até uma das nascentes, em Salesópolis, onde o recurso é considerado potável.

Ao longo do dia, os alunos acompanharam os relatos dos moradores e dos monitores da região, apresentando as dificuldades para a preservação do museu em Salesópolis e a diminuição do volume de água na nascente. Também discutiram sobre a importância de preservar a água no cotidiano e os cuidados para evitar o desperdício de alimentos.

Outro momento bastante significativo foi a visitação à produção hortifrutigranjeira, onde os alunos puderam vivenciar todo o processo dessa produção, o momento de semear, o plantio e a colheita. Identificaram as diferenças entre o cultivo na terra e na água.

O estudo do meio possibilitou aos alunos do 6º ano colocar em prática o repertório teórico desenvolvido em suas aulas, como também exercitar seu olhar atento e sensível em meio a tantos cenários e projetá-los pela lente de uma câmera, e a desenvolverem o gênero textual registro de pesquisa de campo, cujo trabalho consiste em anotar suas observações de estudo e pesquisa, como feito por biólogos, geólogos, geógrafos, paleontólogos, arqueólogos, antropólogos, etnógrafos, sociólogos e por profissionais de diversas outras áreas do conhecimento em igual situação.