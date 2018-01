Estudo do meio e arte

Em visita ao Instituto Tomie Ohtake, os alunos do 3º ano do Fundamental I do Santa Maria conheceram a exposição 100 – 101, composta por um conjunto de obras inéditas realizadas por Tomie entre 2013 e 2014

Durante a preparação para o estudo do meio, eles conheceram nas aulas de Artes o percurso criador da pintora, gravadora e escultora dos grandes espaços. No Instituto, puderam apreciar a produção dos dois últimos anos do seu trabalho, possibilitando um olhar mais atento para as linhas, formas geométricas, contrastes de cores, texturas e o abstracionismo presente em suas pinturas.

A parceria e o diálogo estabelecidos com os monitores da exposição e a aula de Artes Visuais proporcionaram às crianças momentos significativos de aprendizagem, que foram lúdicos, mágicos e extrapolaram os limites do cotidiano, abrindo novas portas para o conhecimento sobre Artes, assim como disse a aluna Ana Beatriz: “O que mais gostei foi uma obra que era toda branca e com várias camadas de tinta”.

Complementando o estudo sobre a vida da artista, os alunos tiveram ainda a oportunidade de demonstrar sua vivência no Instituto e nas aulas através de uma oficina realizada com os avós. Sob a orientação da professora de Artes, fizeram uma atividade na qual utilizaram técnicas de desenho abstrato características de Tomie.

“O ensino da Arte no Santa Maria é uma porta aberta para novas possibilidades de conhecimento, um exercício de liberdade e ousadia que nos torna seres humanos mais sensíveis”, declara a professora de Artes, Ana Angélica Cardoso Machado.