Estudo do Meio – Centro Histórico de São Paulo

Alunos da 7ª série da EJA – Educação para Jovens e Adultos – do Colégio Santa Maria realizaram um estudo do meio no Centro Histórico de São Paulo no início de outubro. Como ponto de partida para a construção da proposta, os alunos receberam o desafio de pesquisar, estudar e compreender a história da cidade de São Paulo, assim como a realidade atual, por meio de uma relação entre o campo e a cidade, ou seja, da rica produção cafeeira nas fazendas no interior paulista, que gerou capital revertido, em grande parte, em investimentos na cidade, levando ao seu crescimento e ao desenvolvimento que a transformou na metrópole que é hoje.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dessa forma, o estudo do meio tem um papel importante aos alunos da EJA que vivem e trabalham na cidade de São Paulo, mas que majoritariamente desconheciam a história da cidade, assim como o centro histórico com suas edificações tão importantes para o processo de desenvolvimento da cidade. Dessa maneira, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer lugares que até então só tinham ouvido falar, ou visto na televisão, assim como parte de suas histórias com relação à cidade.

O objetivo do estudo do meio era possibilitar aos alunos uma experiência de vivenciar, de certa forma, a história da cidade ao visitar a Catedral da Sé, o Pátio do Colégio, o Viaduto do Chá, o Teatro Municipal, o Vale do Anhangabaú, o Edifício Martinelli, o Mosteiro de São Bento, a Estação da Luz e o Mercado Municipal. Durante esse roteiro, os alunos, separados em grupos e com temas previamente escolhidos, tinham a tarefa de realizarem um registro fotográfico do centro histórico. “Posteriormente, utilizando as fotos tiradas no estudo, eles irão compor parte do produto final de cada grupo respectivamente, neste caso uma maquete que represente o tema específico de cada um dentro do projeto”, explica o professor Gabriel Zecchin.