Autoria: Luís Fernando Branco

“O estudo do meio, por ter como operação de pensamento dominante a obtenção de dados/crítica comparação/elaboração de hipóteses/ organização de dados(…), possibilita a superação (…) de um ensino fragmentado e descontextualizado, provocando no educando o desejo de conhecer e desnudar a realidade, na ânsia de melhor conhecê-la, para nela atuar.”[1]

Como fazer a escola e qual o seu papel na sociedade contemporânea?

Estas não são preocupações apenas da escola, mas das famílias, empresas, governos, igrejas e lideranças que enfrentam um mundo cada vez mais integrado e mais fragmentado. As tecnologias da informação e da comunicação produzem mudanças, ora silenciosas e ora barulhentas, que transformam a relação dos indivíduos com as instituições. Vivemos uma época de superinformação, o que não significa que estejamos em uma época de conhecimento e sabedoria, afinal isto exige trabalho.

E na busca de refletir sobre o tema do projeto da série do 7o ano do Fundamental II do Santa Maria – Trabalho – é que valorizamos e repensamos o Estudo do Meio. O mundo invadiu a escola sem lhe pedir permissão e a escola deve sair ao mundo. Confrontamos nossos alunos com realidades distintas da cidade e distintas, entre si, no campo, como o agronegócio e a agricultura familiar, instigando-os a viver experiências que gerem novas problematizações e que se transformem em conhecimento nos seus diferentes campos: geografia, história, ciências, ensino religioso, língua portuguesa.

Assumindo a postura de investigadores da realidade social, os alunos do 7o ano saíram a campo com o objetivo de recolher informações sobre os espaços visitados para, em seguida, trabalhá-las em sala de aula. Como resultado do processo de aprendizagem, produziram notícias que abordam e refletem as experiências vividas no campo, associadas aos conteúdos trabalhados no currículo escolar.

CARDOSO, Giovanna Marget Menezes. Trajetória formativa: entrelaçando saberes… estudo do meio como lugar de aprendizagem do/discente. Avaliação (Campinas), Sorocaba, v. 14, n. 3, Nov. 2009 .