Eros, Filia e Ágape: o amor na mitologia grega

Autoria: Rita de Cássia C. Sógi

Quem não gosta de ouvir histórias, ainda mais de amor? Foi exatamente pensando nisso que os alunos do 9º ano do Santa Maria apresentaram três histórias da mitologia grega: “Eros e Psiquê”, exemplificando o relacionamento entre um casal; “Dámon e Pítias”, o amor entre amigos; e “Prometeu”, o amor universal.

Em uma roda, os contadores incentivaram os ouvintes a relacionar as três formas de amar, sobretudo, fizeram-nos refletir sobre esses três tipos na vida real. Os exemplos e comentários que os ouvintes trouxeram foram emocionantes. Nada melhor do que encerrar as apresentações anuais de trabalhos do Fundamental II, na biblioteca Pe. Moreau, com o maior dos sentimentos. Afinal, traduzindo os quatro rapazes de Liverpool: “Tudo que precisamos é de amor”.