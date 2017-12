English class MasterChef Junior

Alunos estudam Inglês e – literalmente – colocam a mão na massa

Os alunos do 1º ano do Fundamental I do Santa Maria que fazem atividade extracurricular de Inglês aprenderam a nomear os alimentos e fazer perguntas como: Do you like chicken? Yes, I do/ No, I don’t e I like bread for breakfast/ lunch/dinner.

Para consolidar o aprendizado e torná-lo mais interessante e divertido para os alunos, essa unidade transformou-se em um projeto com várias etapas. Na primeira, eles fizeram um chapéu de chefe, desenhado e escrito por eles mesmos com o vocabulário referente aos alimentos ensinados e outros que aprenderam através de um vídeo em Inglês em que os personagens criavam pratos bem exóticos.

Na segunda etapa, as crianças assistiram a um trecho do programa MasterChef Junior em inglês e a professora sugeriu que a turma fizesse uma atividade semelhante, o que aceitaram de imediato.

A motivação foi tanta que, com os objetos e os brinquedos que encontraram na sala de aula, começaram a criar pratos bem exóticos como “elephant soup”, “fish pizza”, “donut juice”.

Na terceira etapa, deveriam trazer ingredientes para criarem pratos com os alimentos que tinham aprendido. No dia marcado, receberam um novo desafio “surprise”, pois ao invés de criarem um prato deveriam criar três, um para cada refeição: breakfast, lunch e dinner.

A competição foi emocionante para eles, pois tiveram que usar muita criatividade, além de apresentar os pratos em inglês e perguntar “Do you like cookie cake for breakfast?” ou “Do you like cracker salad for lunch?”

A atividade lúdica trouxe muitos ganhos para os alunos ao experimentarem o uso das palavras e se arriscarem na criação de frases em inglês. “Confesso que essa atividade foi emocionante, pois me surpreendi com o resultado apresentado pelas crianças, tanto na criatividade como no desafio da oralidade. Como julgadora, experimentei todos os pratos. E posso afirmar que foram feitos com muito amor”, conta a professora Marli Stornioli.