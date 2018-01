ENEM X EJA: uma realidade possível

O ENEM cada vez mais faz parte do universo da EJA do Santa Maria

Distante dos bancos escolares há muitos anos, José Wagner da Silva encontrou no Colégio Santa Maria a confiança necessária para dar um salto em sua trajetória acadêmica.

Matriculado na EJA (Educação para Jovens e Adultos) do Santa Maria desde o 4º ano do Ensino Fundamental, ao chegar no 1º ano do Ensino Médio, conseguiu resultados excelentes no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e garantiu o término dos estudos. Segundo o aluno, a metodologia diferenciada, por meio de projetos, foi imprescindível para alçar novos voos. Esta é só uma das muitas conquistas de José Wagner, que quer ser Engenheiro. Alguém duvida que ele vai alcançar mais esse sonho?

Mas esse caso não é isolado. A EJA tem mostrado novas possibilidades e a universidade, que para muitos era uma realidade distante, está cada vez mais próxima, pois 18 ex-alunos formados em 2015 já estão matriculados em cursos de graduação.

Outro exemplo de vitória é o de Janete Alves de Passos Freire. Formada na EJA em 2013, hoje cursa o terceiro semestre em Direito na FMU e pretende, depois de graduada, dedicar-se às causas sociais em que já atua como voluntária.

“O Santa Maria abriu as portas para a realização de meus sonhos”, declara Janete Alves Freire.