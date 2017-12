Encontro intergerações

Crianças do 2º ano interagem com alunos da melhor idade

No mês de novembro, o 2º ano do Fundamental I do Santa Maria homenageou o encerramento dos cursos livres de alunos com mais de 50 anos oferecido pelo Prisma – Centro de Estudos do Colégio Santa Maria.

O momento foi emocionante e marcou o encontro de gerações! As crianças presentearam os alunos com a canção de algumas músicas que foram escolhidas por falarem de esperança, respeito, mentes e corações. A homenagem nos levou a acreditar e buscar por dias melhores, apegados na fé e em exemplos de vida a serem seguidos.

Nos dias de hoje, em que a tecnologia avança tão rapidamente e, muitas vezes, as relações estão esquecidas, esse contato com outras gerações, essas conexões e trocas de experiências contribuem para a formação de valores da geração futura e a expectativa de um futuro melhor.