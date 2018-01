Alunos do Pré do Colégio Santa Maria fazem visita ao aquário

A infância é uma época de descobertas, aventuras e magia. É nesta fase, durante a Educação Infantil, que as crianças terão seus primeiros contatos com a linguagem científica para valorizar os conhecimentos e as hipóteses que elas trazem para a sala de aula. Nessa fase, compreender a importância existente no ato de elas explorarem, pesquisarem e criarem novas hipóteses a partir de vivências é um desafio.

O que realmente importa a elas é o brincar aprendendo, é esperar curiosamente pelo inesperado, estar envolvida com o lúdico e com a possibilidade de descobrir pois, assim, aprendem encantando-se com o mundo e com a vida.

É por isso que a visita ao aquário possibilitou este inédito da vida: tubarões e tartarugas marinhas do nordeste bem pertinho das crianças. Observar detalhes, comparar tamanhos e cores fez com que as crianças aprendessem sobre os animais marinhos do nordeste tendo como estratégia a emoção do “encontro”. Todos saem mais enriquecidos depois desse encontro inédito.