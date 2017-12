Encontro entre gerações

Alunos do Santa Maria interagem com idosos

Os alunos do 3º ano do Fundamental I do Santa Maria participam de diversos projetos no decorrer do ano, mas um deles é especial “Um olhar para o idoso de São Paulo: envelhecer com dignidade”, cujo ponto de partida é a observação do modo de vida dos idosos na família, bairro e cidade. Em seguida, há o estudo dirigido a respeito do Estatuto do Idoso.

No decorrer do trabalho, visitam um lar que acolhe idosos, onde vivenciam experiências de solidariedade e responsabilidade, buscando conhecer a realidade dos moradores da instituição. Pequenas atividades como ouvir e contar histórias, fazer entrevistas e apresentações musicais, jogar dominó ou xadrez trazem maior integração entre ambos. Com o passar do tempo, os alunos sentem-se mais próximos dos idosos preocupando-se com seu bem-estar.

Além disso, todos são convidados a conhecer e vivenciar atividades com as crianças no Colégio. Nestes encontros, observa-se o respeito, a valorização do idoso e a interatividade. Dessa forma, a intencionalidade pedagógica se reforça, pelos benefícios desfrutados por ambas as gerações.

As crianças compreendem que a velhice é uma etapa da vida, possui características específicas e qu, as construções de significado se dão em vias de mão dupla. De um lado, compreendem o processo natural de envelhecimento, entendendo as possíveis limitações e dificuldades dessa etapa da vida e, de outro, estimulam a criar laços afetivos mais sólidos com esses indivíduos. Os idosos se beneficiam fisicamente, pois as interações os convidam ao movimento. No campo psicológico, as vivências possibilitam a troca de conhecimento e, assim, estimulam o resgate de memórias e histórias que constituem suas identidades.