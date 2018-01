Alunos do Santa Maria que participaram de trabalho voluntário realizam acantonamento para aprofundar aprendizagens extraídas da atividade

A experiência vivenciada pelo grupo de voluntários no Vale do Ribeira em 2015 foi riquíssima, com inúmeras aprendizagens adquiridas durante a viagem. Para aprofundar o significado de “ser missionário” e de reforçar os ganhos adquiridos, o grupo que participou dessa vivência realizou um encontro de reflexão no final do ano, no espaço do PRISMA.

A programação foi leve, mas extremamente profunda. Logo de início, foram definidas equipes para ajudar na organização de todas as atividades – limpeza de banheiros, da cozinha, dos espaços ocupados. Foram realizadas reflexões e meditações em que cada um colocou os ganhos obtidos.

Tudo transcorreu em um clima maravilhoso, conforme relata a aluna Larissa Russo, do 9º ano: “Estar ao lado de colegas e professores é sempre único e gratificante e não poderia ser diferente em nossa vivência. Relembramos nossos momentos no Vale do Ribeira, que levamos em nossos corações e nos enchem de saudade. Oramos e interagimos com músicas, jogos e atividades. Pensamos sobre nosso papel na sociedade. Somos missionários. Devemos levar Deus, amor e paz a quem necessita. Como o Papa Francisco diz, precisamos ir contra a corrente, contra o mal do mundo. Ajudar, compartilhar e aprender com o outro sempre se reverte a nosso favor. Momentos de reflexão, união e felicidade. Um grande grupo que se fortalece através de pequenos gestos que fazem a diferença. Uma experiência que levarei para toda minha vida”.

“Nossa missão e luta continua sempre na busca da justiça, da igualdade e a esperança num mundo mais justo e fraterno”, resume o professor de Ensino Religioso, José Antonio Pinedo Cervigon.