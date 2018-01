Encontro com Luciana Sandroni

A Biblioteca do Santa Maria promoveu encontro dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I com autora de livro adotado pela série

Luciana Sandroni, a autora do livro “O Mário que não é de Andrade”, adotado pelo 5º ano, esteve com os alunos no Auditório Sister Charlita. Os alunos ouviram suas memórias de infância e de como se tornou escritora. No momento mais aguardado, eles levantaram dúvidas e curiosidades sobre o livro. Ela contou como surgiu a ideia de uma biografia sobre Mário de Andrade para crianças, apresentou outras obras suas para leitores dessa mesma idade e que também possuem uma temática envolvendo ficção com fatos verídicos e, ao final, autografou os livros de todos os alunos que o trouxeram.

Luciana Sandroni nasceu no Rio de Janeiro em 1962. Formou-se em Letras pela PUC do Rio de Janeiro e fez mestrado em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Autora de vários livros infantis e juvenis premiados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Luciana também recebeu o Prêmio Jabuti de Melhor Livro Infantil pelo livro, Minhas Memórias de Lobato, e indicação para a lista de honra do Ibby, International Board on Books for Young People. Algumas de suas obras são Memórias da Ilha, O Mário que não é de Andrade, Joaquim e Maria e a estátua de Machado de Assis, e Lampião na cabeça.