Encontro com a autora Luciana Sandroni

Autoria: Tauany Pazini

Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I do Santa Maria tiveram um encontro especial com a escritora Luciana Sandroni.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante todo o ano letivo, eles trabalharam o livro “Mário que não é de Andrade” escrito pela autora, se aprofundaram na leitura, produziram vídeos sobre a obra e pesquisaram sobre a vida de Mário de Andrade.

No encontro, Luciana respondeu aos questionamentos dos alunos sobre a história, o enredo da obra e sobre Mário de Andrade. Além disso, ela contou também um pouco sobre sua infância, sobre como se tornou escritora e sobre suas inspirações para escrever, que, na maioria das vezes, surgem de histórias reais e biografias, em cima das quais ela escreve uma história ficcional. É o que acontece no enredo dos outros livros da autora, como: “Joaquim e Maria e a estátua de Machado de Assis”, “Minhas Memórias de Lobato”, “Memórias da Ilha” e “Lampião na cabeça”.

Luciana Sandroni autografou os livros dos alunos e tirou fotos com todas as turmas. Um encontro mágico que agregou muito ao trabalho, pesquisa e experiência dos alunos!