Autoria: Lucas Tadeu Marchezin

Durante nossa trajetória escolar, tomamos contato com diferentes ramos do conhecimento dentro da área das ciências humanas. Embora tenham suas especificidades, Geografia, História, Sociologia e Filosofia compartilham um conjunto de conceitos que são fundamentais para a compreensão das relações humanas. Mais do que simples palavras, eles trazem implícitos um conjunto de ideias, de pontos de vistas e definições que nos escapam no dia a dia.

Falamos em cultura, sociedade ou política com naturalidade, mas se somos questionados sobre o que tais termos significam temos dificuldade em explicar. Para um aluno do Ensino Fundamental II essa questão se torna ainda mais complicada, na medida em que para muitos é o primeiro contato com esses conceitos através dos componentes da área de humanidades. O projeto Enciclopédia de Conceitos surgiu da perspectiva de trabalhar com os alunos do 7º ano do Santa Maria tais conceitos a partir da formulação de verbetes, constituindo assim, uma base comum para a área.

Ao concebermos o projeto, procuramos nos afastar de uma perspectiva mais tradicional de ensino pautada em aulas expositivas, pois acreditamos que sem a implicação dos alunos, sem sua participação ativa no processo de pesquisa, organização das informações e produção dos verbetes, esse contato com as definições dos conceitos básicos da área não teria significado efetivo para os alunos, sobretudo levando em conta sua idade e momento dentro do processo de aprendizado na escola.

Da mesma forma, ao propormos a utilização da plataforma digital Pbworks, ferramenta similar à utilizada pela Wikipédia, bem como o trabalho em grupo, defendemos a perspectiva de que a produção do conhecimento de maneira coletiva proporciona um espaço de diálogo que não só confere mais sentido aos conceitos trabalhados, na medida em que se trata de uma ação efetiva dos educandos, mas também permite a eles compreender que o conhecimento é algo socialmente produzido, através da pesquisa e debate de ideias e não algo naturalizado.

O projeto foi concebido para ser realizado em três etapas. A primeira consistiu na apresentação do projeto, na definição dos grupos e na escolha dos conceitos a serem trabalhados por cada um deles. Cada grupo foi responsável por desenvolver o verbete de um conceito trabalhado no decorrer do ano. Os verbetes criados teriam que conter os seguintes itens: origem da palavra, definição, exemplos, imagens ilustrativas, indicações de leitura e bibliografia. A segunda etapa foi a visita à biblioteca e a realização da pesquisa segundo as orientações da ficha de pesquisa. Por fim, a terceira consistiu na ida ao Laboratório de Informática para aprender a como lidar com a plataforma Pbworks e com a construção do verbete propriamente dita.