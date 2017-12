Autoria: Fernando Uesato

Qual a melhor forma de fechar um ano escolar marcado por inúmeros desafios e aprendizados? Desafios e aprendizados que levaram a momentos de profunda reflexão, às vezes a um distanciamento necessário, a reaproximações e, sobretudo, à superação. Para muitos, o fechamento ideal seria uma grande festa; na 2ª série do Ensino Médio do Colégio Santa Maria acreditamos que o fechamento ideal seria criando um momento de convivência. Para isso marcamos um grande encontro que reunisse professoras, professores e estudantes.

O parque do Ibirapuera foi o local escolhido para o evento que marcou o encerramento das atividades do ano letivo de 2017. Um lugar arborizado, tranquilo, nesta época do ano coroado pelos enfeites de Natal- cujo principal deles é a gigante árvore montada para celebrar a festa de fim de ano e que nos serviu como ponto de referência.

Entretanto a importância da reunião não se limita ao encerramento do ano letivo. É mais do que isso – pelo menos ao que diz respeito à Geografia e é desta perspectiva que escrevo. Em um contexto em que muitas vezes o individualismo é exacerbado e em que o tempo parece cada vez mais escasso, atividades que possibilitem troca de ideias e ampliação dos diálogos são cada vez mais importantes.

Nas aulas de Geografia, um dos tópicos mais tradicionais é o estudo do aumento populacional das cidades (relativo e absoluto). Estudamos e analisamos a urbanização como um fenômeno do mundo moderno, fenômeno este que grande parte das vezes é marcado pela concorrência desenfreada, fria e por vezes desumanizadora; por uma automatização que impõe a necessidade de especializações cada vez menos acessíveis para a maior parte da população. Neste cenário as pessoas são induzidas a confiarem cada vez menos nas outras, gerando inclusive dificuldades de sociabilização. Essas consequências não são boas nem para os estudantes nem para o mundo. E é por isto que do ponto de vista da Geografia a atividade que fizemos é tão importante: ela marca um posicionamento por um mundo mais digno.

Este encontro de fim de ano busca construir e reconstruir relações muitas vezes perdidas em virtude da dinâmica do mundo contemporâneo. Amizade, companheirismo e solidariedade são juízos que desejamos reforçar e edificar ali. Nesta cerimônia, que marca a passagem de uma etapa a outra da vida escolar no Ensino Médio, todos são iguais, todos participam (cada um à sua maneira). As hierarquias entre professores e alunos se atenuam (quem dera pudessem sumir!) e nos colocamos todos juntos exercitando valores necessários para uma sociedade mais humana e mais justa. É um encontro que celebra a superação das dificuldades, mas, sobretudo a importância da convivência, do compartilhar, do questionar e do entender.

Boas Festas!