Encenação nas aulas de Biblioteca

As aulas de Biblioteca do Colégio Santa Maria buscam envolver os alunos com a literatura de diversas formas, através da contação de histórias, teatro com fantoches, teatro de sombras etc. Dentre esses métodos utilizados destaca-se a encenação das histórias com participação dos alunos.

As crianças se encantam por poder atuar nas histórias narradas, se envolvem com a caracterização dos personagens e se divertem durante a contação.

Utilizando esse método, as turmas do 1º ano do Ensino Fundamental I tiveram uma aula de biblioteca com a encenação da história do livro “A bruxa apaixonada e o lobo fujão” de Lilian Zieger.

O vídeo abaixo, gravado durante as aulas de biblioteca, traz trechos da história encenada pelos alunos do 1º ano. Não deixe de assistir!