Em sintonia com a Campanha da Fraternidade

Autoria: Fernando Reyes

O 9º ano do Fundamental II do Santa Maria iniciou o ano letivo discutindo os biomas e os domínios morfoclimáticos do Brasil, numa perspectiva humanística, tangenciando com o resgate oferecido pela Campanha da Fraternidade de 2017 que, neste ano, tem como tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”.

As disciplinas, de acordo com suas peculiaridades, abordaram a realidade dos biomas brasileiros e as pessoas que neles moram, além dos problemas sócio-ambientais que cada um dos biomas vivenciam.

Para tanto, os professores, numa visão holística, procuraram trabalhar com os alunos, seja por vídeos, imagens, material midiático e textos científicos, a interação do ser humano com o meio ambiente e principalmente, as causas e as consequências dos grandes processos de destruição, seja ele pretérito ou em curso.

Esse trabalho tem o objetivo de proporcionar aos alunos e, consequentemente, às suas famílias um olhar mais reflexivo e crítico, no sentido de estimular o cuidado e o cultivo da nossa Casa Comum.