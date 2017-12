Em prol da sobrevivência

Autoria: Mara Bussotti

A Campanha da Fraternidade deste ano, que tem como tema “Biomas brasileiros e defesa da vida” e o lema “Cultivar e guardar a Criação”, nos faz refletir sobre a grande importância da natureza e de sua proteção para a conservação da nossa fauna e flora.

A leitura do livro “Green Planet”, de Christine Lindop, pelos alunos do 9º ano do Santa Maria, estabeleceu uma conexão com esse tema de grande importância para o mundo atual. A atividade propiciou um panorama histórico sobre a trajetória do homem na sua busca para a conservação do planeta, já que trata de como a ação humana interfere diretamente na preservação do meio ambiente.

Os alunos conheceram o surgimento dos grupos ecológicos e suas ações na luta pelo nosso planeta. Através de discussões, puderam refletir sobre o mundo que nos cerca e como nossas ações interferem diretamente na sobrevivência do mesmo.