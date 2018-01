Em família

Alunos dos cursos extracurriculares do Santa Maria participam de aulas abertas a seus familiares

Mais de 1.100 alunos participam das atividades extracurriculares no Colégio Santa Maria, realizadas no horário inverso às aulas curriculares. Graças à diversidade oferecida por 26 diferentes cursos, divididos em 83 turmas de Pré ao Ensino Médio, atendem a todas as preferências e necessidades dos estudantes.

Para que as famílias conheçam parte deste aprendizado, são realizadas sessões abertas no primeiro semestre. Assim, os familiares podem assistir às aulas em que seus filhos estão inscritos.

Nesse dia, eles veem o desenvolvimento dos estudantes e até acabam participando das atividades. É um momento de interação, de troca, de novas experiências para os pais, mães, avós, irmãos e irmãs, que sobem no tecido na aula de circo, dançam no street dance , improvisam nas aulas de teatro e praticam o judô aprendendo alguns golpes. Uma experiência única e valiosa com as crianças e as famílias, que escutam sobre os objetivos das aulas e conhecem essa relação de seus filhos com os professores especialistas.