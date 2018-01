Autoria: Fabiola Iszlay

Os filmes são materiais potencialmente próprios à educação formal. O espaço da sala de aula pode e deve promover um diálogo com o cinema. Pensando nisso e nos interesses de alunos e alunas pelo universo da fantasia de Star Wars e da ficção científica de Star Trek, a eletiva Star Wars e Star Trek: fantasia e ficção científica contam a História da humanidade teve por objetivo abordar temas históricos presentes nas duas obras (guerras, república, mitologia, diversidade, consumismo, guerra, paz, terrorismo, fascismo, racismo, democracia, tecnologia, escravidão etc), como também analisá-los à luz do século XXI, com relações extremamente atuais e pertinentes ao contexto social, político, econômico e cultural que estamos vivendo no mundo.

Ao longo do ano, estudantes do 9º ano do Santa Maria que optaram pelo curso estiveram envolvidos com episódios da série de TV Star Trek Nova Geração e um documentário sobre a saga Star Wars que resultaram em textos dissertativos, vídeos, histórias em quadrinhos e até no julgamento do personagem Anakin Skywalker. O curso foi todo planejado em parceria com os alunos, o que possibilitou um bom envolvimento do grupo nos trabalhos realizados.