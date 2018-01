Autoria: Simei Ribeiro de Souza

Durante o 1º bimestre, na eletiva de Zoobotânica oferecida ao 9º ano do Santa Maria, foram desenvolvidos trabalhos práticos que possibilitaram aos alunos maior vivência em relação aos conteúdos trabalhados no Fundamental II que envolveram conceitos de Botânica e Zoologia.

Um exemplo foi a proposta de uma atividade relacionando as estruturas florais, seus aparelhos reprodutores, possibilitando que os alunos identificassem essas estruturas em trabalho de campo. Separaram cada um dos componentes de uma flor por categorias reprodutivas, realizaram a polinização manualmente para acompanhamento da formação do fruto e semente e, por fim, relacionaram as estruturas com o processo evolutivo, permitindo assim entender todo o processo de polinização por determinado agente ou por que ocupa determinado território.

Uma explicação a respeito da atividade foi realizada através do estudo que apresenta técnicas de polinização mecânica, que permite acelerar o processo de formação dos frutos, alcançando assim maior rentabilidade e variabilidade genética.

Outra atividade consistiu em estudar de forma prática as estruturas anatômicas dos vertebrados. Por meio da análise de cada órgão que compõe o corpo de determinados animais, foi possível entender como cada um contribui para o processo evolutivo e como cada espécie ocupa diferentes ambientes para ter sucesso no processo reprodutivo, garantindo a perpetuação da espécie.