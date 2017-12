EJA marca presença em sarau

Os alunos da EJA (Educação para Jovens e Adultos) do Santa Maria emocionaram e se emocionaram ao participar do Sarau Ike Zumbi, organizado pelos alunos do ensino regular do Colégio.

Foram realizadas leituras de trechos da obra Navio Negreiro, de Castro Alves, assim como apresentação de músicas sobre o tema. Os alunos se encantaram com esse tipo de manifestação artística, até então desconhecida da maioria. Também conheceram um instrumento muito especial, o berimbau, que nos tempos de escravidão era usado para a comunicação.

Mais do que diversão e descontração, o sarau foi um momento de aprendizado. Os alunos ampliaram o seu conhecimento sobre a cultura africana e suas relações com a cultura brasileira. “As apresentações ainda ajudaram os alunos a ficarem mais desinibidos, a terem espontaneidade, o que também é importante”, declaram os professores Edwiges Peixoto e Sandra Rossi.

A finalidade do sarau foi propor uma reflexão sobre a atual situação dos negros no Brasil, assim como ressaltar a importância da história e cultura afrodescendente, além de discutir a questão do preconceito racial, ainda muito forte em nossa sociedade.