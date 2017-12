Educar a atenção é essencial

Autoria: Gabriela Kraft Herane

Os momentos de relaxamento fazem parte da rotina do Jardim II no Santa Maria, pois acreditamos que para aprender é necessário desenvolver habilidades de concentração. As crianças aprendem a acalmar o corpo e a mente para a retomada das atividades, aumentando o foco de atenção.

Parece simples, mas para elas é um exercício e tanto! É preciso fazer silêncio, respirar, “amolecer” o corpinho e relaxar. As crianças são ativas, criativas e, nesses momentos, entram em contato consigo mesmas, aprendendo a silenciar a mente.

Preparamos o espaço com músicas instrumentais ou cantadas, calmas e tranquilas, como, por exemplo, músicas tocadas somente com flauta, criando um clima lúdico. Na medida em que o som entra na sala, vamos direcionando situações, como: “Vamos fingir que estamos numa praia ensolarada, correndo, com o vento batendo no nosso corpo…”; “Agora estamos numa floresta bem iluminada pela luz da lua e ouvindo sons de pássaros…”. Isso faz as crianças “viajarem” por meio de histórias, lugares e personagens, transportando-as para um mundo imaginário, desligando-se do “aqui e agora”; com a intenção de esquecer a agitação momentânea.

Para a construção e fortalecimento de vínculos e harmonia do grupo, propomos massagens em duplas, realizadas com as mãos, dedos, bolinhas, pincel, tecidos etc. É nesse momento que cada criança lida com suas individualidades e as dos amigos, dizendo se está forte, fraco e de que forma quer ser tocado; ou seja, suas preferências e desagrados.

Ao final, pedimos que comentem sobre essa vivência, verbalizando como se sentiram:

“Gostei muito de fingir que estava na praia porque eu adoro brincar na praia!” (Murilo)

“Eu gostei muito da massagem com bolinha, porque parece que é um carinho!” (Clarice)

“O lugar que eu mais gosto de receber massagem é nas costas.” (Lorenzo).

“Eu consegui imaginar o brilho da lua na floresta com um monte de animal bonzinho!” (Laura)

Esse exercício é fundamental para que aprendam a se conhecer, falando de si mesmas, de seus sentimentos e sensações.