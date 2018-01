Educação Infantil e as caixas

“Para as crianças, o brincar é a forma de conhecer o mundo. Elas não apenas gostam de brincar, elas precisam brincar e brincam o tempo todo. Não é possível, por exemplo, parar de brincar para aprender matemática. Quando entramos na brincadeira com intencionalidade o aprendizado ganha conexões e interações valiosas para o desenvolvimento infantil.” – Me. Karine Ramos

Nosso primeiro sábado letivo “Aprender brincando” aconteceu na manhã do dia 19 de março. Foi um dia de muita alegria, brincadeiras, vivências, experiências e construção de conhecimento.

O foco de trabalho com as crianças da Educação infantil do Santa Maria (três anos) foi em “espacialidade” e para isso optamos e organizamos uma sequência de atividades com caixas. O primeiro momento foi de sensibilização. Passamos o filme “Não é uma caixa” e contamos a história “Dudu e a Caixa”, em seguida foi o momento de exploração, imaginação e algumas brincadeiras surgiram, tais como: se esconder dentro da caixa, cobrir a cabeça, jogá-las para o alto, subir como escada, empilhar para derrubar, caixa vira carrinho, trem e casinha.

Depois, desenhamos dentro e fora das caixas e por iniciativa das próprias crianças, desenharam individualmente e coletivamente. Separamos (classificamos) entre caixas grandes e pequenas e propusemos situações problema, como por exemplo:

Quantas crianças cabem dentro da caixa grande?

Quantas crianças cabem sentadas dentro da caixa grande?

E da caixa pequena?

Ao propor diferentes possibilidades de interação para o mesmo objeto, no caso “as caixas”, permitimos que as crianças explorem, sintam e vivenciem o “espaço – caixa” com todas as suas capacidades, empilhar, entrar e sair, pintar, desenhar, colar durex, furar etc…

A criança aprende e apreende o mundo por meio das interações que estabelece no meio físico e social. O corpo é a forma pela qual ela sente, interage e conhece o mundo.