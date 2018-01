Do you speak English?

Para desenvolver e aprimorar as habilidades oral e escrita em uma segunda língua, no caso o inglês, os alunos do 5º ano do Colégio Santa Maria são expostos a diversas e diferentes situações relacionadas à sua realidade. É importante lembrar que a oralidade (speaking) está ligada diretamente à compreensão auditiva (listening), assim como a escrita (writing) para a leitura (reading).

São montadas atividades e vivências em que os alunos aplicam o que foi aprendido na teoria. Entre elas, a descrição oral da previsão do tempo como nos noticiários na televisão, rádio, internet. Outra atividade, mas desta vez focada na escrita, foi a preparação de uma lista de roupas do que levar em uma viagem de acordo o tempo informado. As atividades mencionadas vão além do exercício próprio, pois elas levam os alunos a experiências reais.

Outro exemplo foi o desenvolvimento de práticas relacionadas à rotina dos alunos: a que horas acordam ou vão dormir, o que fazem antes e depois de ir à escola. Os alunos realizaram exercícios tanto orais, como fazer perguntas e responder ao colega de sua rotina em uma entrevista, quanto preparar um quadro para sua própria organização de tarefas diárias e identificar na letra de uma música os dias da semana e o que é feito em cada um deles.

No conteúdo sobre os cinco sentidos foram realizados exercícios associados à importância da visão, audição, olfato, paladar e tato nas ações praticadas diariamente. “Propusemos sair de sala de aula e observar como os sentidos nos completam e como estes se mostram mais fortes quando desprovidos de algum”, lembra a professora de Inglês, Patricia Piantino Vitiritti. A série também assistiu a um filme sobre pessoas com alguma deficiência em um dos cinco sentidos e debateu como eles (alunos) acham que se saíram nesta posição. Depois, uma atividade de escrita foi proposta com o objetivo de desenvolver um parágrafo com a frase principal, as frases detalhadas e a frase que resume, fecha este parágrafo sobre os sentidos levando em consideração os pontos gramaticais estudados.

Os resultados de todo o processo do melhoramento das habilidades oral e escrita se mostram cada vez mais presentes e eficazes na aprendizagem contextualizada, dinâmica e efetiva da Língua Inglesa para os alunos do 5º ano.