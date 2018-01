Do virtual ao real

Autoria: Daniela Caltran, Silvia Sonagere e Rosilene Moutinho Arriola

Elencamos a Pinacoteca do Estado de São Paulo em virtude do acervo de arte brasileira do século XlX e início XX e, especificamente, dos retratos, conteúdo de Artes trabalhado no 2º ano do Ensino Fundamental do Colégio Santa Maria.

A escolha se deu também por ser um local pouco visitado por nossos alunos, localizado em um bairro que congrega um parque, um museu e uma estação de trem com uma arquitetura singular para os dias atuais.

O primeiro passo foi instigar os alunos sobre o que veriam neste espaço que integra natureza, arte e arquitetura. Na aula de Artes, pesquisamos o Google Maps, identificamos alguns pontos de referência no caminho, como o Parque Ibirapuera.

Enfatizamos também o espaço expositivo a céu aberto composto pelos grafites da Avenida 23 de Maio. Passamos tantas vezes por este trajeto e desperdiçamos a oportunidade de chamar a atenção para que as crianças observem a paisagem ao redor… Há grafites interessantes ao longo desta movimentada avenida.

Em seguida, localizamos a Pinacoteca, a Estação de Luz e o Parque da Luz utilizando o Google Earth. Constatamos, infelizmente, as poucas áreas verdes na nossa cidade.

No trajeto do Colégio até o centro de São Paulo, os alunos identificaram diferentes características da paisagem em virtude dos estudos realizados durante as aulas de História, Geografia e Artes.

Durante a visita, dimensionaram obras, leram e interpretaram legendas, perceberam semelhanças e diferenças entre as mesmas, além do uso que os artistas fizeram de diversos materiais e técnicas.

Após a visita, as memórias dos alunos, aliadas a recursos como o Google Maps e o Google Earth, enriqueceram e consolidaram aprendizagens. Produziram croquis com particularidades da paisagem, localizaram pontos de referência e fizeram autorretrato aplicando técnicas e recursos variados.

“Nós descobrimos que ir ao museu é um passeio diferente e melhor que ir ao shopping” – Thomas, Lucca e Leonardo

“Enquanto estávamos no ônibus, nós vimos muitos grafites, aliás, já aprendemos que grafitar é diferente de pichar” – Carolina Dutra e Fernanda