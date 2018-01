Do Santa para o mundo

Ex-aluno do Santa Maria relata experiência de estudo nos Estados Unidos

Meu nome é Ricardo Gallo e curso o 4º ano de Engenharia Mecânica Automobilística no Centro Universitário da FEI [em 2015]. Participei do programa “Ciência sem Fronteiras”, oferecido pela CAPES, nos Estados Unidos, onde frequentei o mesmo curso por um ano na Eastern Washington University.

Após esse período, realizei um estágio de verão na University of South Florida em um instituto de pesquisa, onde ajudei a desenvolver um robô chamado “Baxbot”, que tem como função ajudar pessoas com deficiência física em atividades normais do dia a dia.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Toda essa experiência foi única para mim, pois pude, pela primeira vez, morar sozinho e saber das responsabilidades que isso traz. Outro ponto que posso destacar é que a convivência com pessoas do mundo todo ampliou meu conhecimento sobre outras culturas, como a americana, a árabe e a japonesa.

Esse programa me proporcionou maestria em duas línguas: a inglesa e a alemã. Antes disso, eu apenas contava com a base de inglês do Santa Maria, aliás muito boa, o que me ajudou muito nos primeiros meses. Hoje me vejo uma pessoa mais preparada para o mercado de trabalho, com uma experiência internacional em destaque junto a um conhecimento mais amplo em meu campo de atuação.