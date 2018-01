Do Santa para a Alemanha

Relato do ex-aluno Daniel Junqueira

Posso dizer que minha vida mudou, e muito, desde meu último dia de aula no Santa Maria. No ano seguinte, iniciei meus estudos na Universidade Federal do ABC, onde conquistei o título de Bacharel em Ciência & Tecnologia e, em breve, o de Engenheiro de Energia, e realizei pesquisas cientificas para geração de energia a partir de fontes renováveis.

Durante esse período, eu sabia que existia a possibilidade de estudar na Alemanha, por isso comecei a estudar alemão e a manter um rendimento acadêmico acima da média. Eu só não sabia que a oportunidade pudesse vir tão depressa, mas nós devemos estar sempre preparados para agarrá-las.

Em 2014, fui agraciado com uma bolsa de estudos na Alemanha pelo programa Ciências sem Fronteiras. Assim, optei por postergar minha graduação para viver uma experiência única: viver em um lugar diferente, com pessoas e costumes diversos.

Meu intercâmbio foi dividido em três etapas: curso de idiomas, universidade e estágio. Primeiro aprimorei meus conhecimentos na língua alemã na cidade de Hannover. Depois, ingressei como aluno visitante no curso de mestrado em Energias Renováveis na Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, em Halle, onde morei com uma família alemã, conheci pessoas do mundo todo, pratiquei diferentes esportes, viajei e conheci lugares fantásticos. Nos últimos meses, fiz estágio em Leipzig, aprendi muito e tive contato com profissionais de primeira linha.

A formação humana proposta pelo Santa Maria com foco no respeito, tolerância e aceitação do diferente foram fundamentais para o meu entendimento e compreensão do todo. O Colégio Santa Maria me abriu as portas do MUNDO e, com certeza, sou muito grato por tudo. Se hoje eu realizo progressivamente meus sonhos, podem ter certeza de que vocês têm uma grande parcela em cada momento.