Do livro para a vida

Autoria: Marli Stornioli Aoyagui

Aprender uma língua é vivenciá-la. Os alunos do 1º ano do Fundamental I do Santa Maria, que fazem o curso extracurricular de Inglês participaram de um projeto em que os conteúdos do livro realmente saíram do papel.

Esse projeto integrou três unidades do livro, os alunos ampliaram o vocabulário e estruturas gramaticais muito além do esperado e também puderam refletir sobre problemas e soluções para uma cidade, visto que, uma das unidades do livro aborda os temas cidade e campo.

No primeiro momento, aprenderam sobre profissões criando personagens e interagindo com perguntas: ”What do you want to be?” “ I want to be a vet/nurse/ police/officer etc.

Na segunda etapa, desenharam os locais onde cada profissional trabalha e deveriam formar frases como “ The doctor/nurse works at the hospital.” Ou responder perguntas como “Who works at the Police Station?” “Who works at the Fire Station?”

O momento mais produtivo foi desenhar uma rua com extensão da sala de aula, colar todos os estabelecimentos comerciais, desenhar e colar o local em que cada aluno mora, destacar o que pode ser encontrado como farol, faixa de pedestre, calçada, ou seja, refletindo sobre o que ajuda e melhora a qualidade de vida das pessoas, como por exemplo, a importância da segurança no trânsito.

Os alunos estavam fascinados por criar uma rua tão longa, mas para consolidar o aprendizado e torná-lo mais real, dei a eles vários brinquedos que foram colocados na rua, nos estabelecimentos comerciais e residenciais.

Na última etapa do projeto, permiti que cada criança trouxesse seu próprio brinquedo e avaliasse onde esse deveria ser colocado. Nesse momento vibraram, o aprendizado da língua inglesa se tornou pessoal e real. As bonecas despenteadas foram para o “hair saloon”, os minions foram para o “movie theater”, algumas meninas queriam levar os “dogs” para o “hair saloon”, mas com a ajuda dos colegas resolveram que o melhor lugar seria o “pet shop”, os animais ferozes foram para o “zoo”, mas os meninos colocaram uma cerca para eles não fugirem. Foi emocionante vê-los brincar em inglês utilizando tudo que aprenderam com o livro e com o projeto e o quanto assimilaram de vocabulário. Teacher, vamos brincar com a nossa “street today”? Quem brinca em inglês de “street” hoje pode ser o prefeito de amanhã.