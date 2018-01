Diferentes manifestações culturais na cidade de São Paulo

Autoria: Ricardo B. Ferreira e Adriana Pistori

O Brasil é conhecido, dentre outras características, como um país de grande alegria. Uma das explicações que pode ser dada para isso é a riqueza da nossa diversidade cultural. Em nossas festas, não faltam pluralidade e peculiaridades nas danças, ritmos, instrumentos, adereços e coreografias.

Considerando essa perspectiva é que o processo de preparação e mostra da dança na Festa Junina do Colégio Santa Maria tem grande importância para que os estudantes se aproximem um pouco mais da diversidade cultural paulistana, tema abordado nas diferentes atividades pedagógicas e no projeto da série do 8° ano “Cultura e Identidade: Qual o meu papel no mundo”, sendo o tema transversal do bimestre a diversidade.

Dentro deste contexto, o tema diversidade cultural é debatido com os alunos, para que tenham a possibilidade de entender, apropriar-se e respeitar as diferenças das mais diversas regiões de nosso país e do mundo. Assim, desenvolvemos duas atividades interdisciplinares contando com todos os componentes da série. Uma é a Festa Junina e a outra, o Estudo do Meio, momento em que visitaremos os bairros do Brás, Bexiga e Barra Funda.

É importante o estabelecimento de discussões com os nossos alunos para entenderem qual a dinâmica da construção cultural e identitárias na cidade de São Paulo. Nesse contexto, eles foram orientados a uma pesquisa interdisciplinar entre Educação Física e Língua Portuguesa dando início aos trabalhos de pré-campo do estudo do meio e à preparação da dança a ser apresentada.

Os alunos pesquisaram sobre as principais imigrações em São Paulo no final do século XIX e início do século XX, enfatizaram costumes, danças, e culturas de cada comunidade. Posteriormente, definimos quais destas seriam representadas em nossas danças e começamos o trabalho de elaboração da coreografia nas aulas de Educação Física e definição, confecção dos adereços e figurino nas de Artes.

Ainda com enfoque no Projeto da Série e num momento histórico em que crescentes movimentos de intolerância se fazem presentes no nosso cotidiano, problematizamos esta realidade com nossos alunos. No processo de discussão foi abordada a própria construção de identidades dos alunos, pois somos filhos de alemães, árabes, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, africanos, baianos, cariocas, gaúchos, dentre tantos outros.

Privilegiamos o processo de aprendizagem, a vivência e o protagonismo de nossos alunos frente às culturas diferentes da sua, porém atentando para as múltiplas referências que historicamente marcam a cultura do paulistano. E finalizamos com uma apresentação de dança na tradicional Festa Junina do Santa Maria, realizada no último sábado (10/06).