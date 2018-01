Dia do trabalho, por que comemorar?

Autoria: Anna Paula Dutra Rodrigues e Tatiana Proscholdt Garbossa

No dia 1º de maio, alguns países, inclusive o Brasil, celebram o Dia do Trabalho. Esse dia foi escolhido em homenagem à manifestação ocorrida em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, quando milhares de trabalhadores reivindicaram por melhores condições de trabalho.

Todos os trabalhadores precisam ter seus direitos respeitados, afinal, todas as profissões são importantes para o bem-estar da sociedade e o crescimento do país.

Os alunos do 2º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho de alguns profissionais da nossa escola e do abrigo que apadrinhamos. Conversaram e entrevistaram a nutricionista Andrea e algumas cozinheiras da escola, o motorista Gilson e os educadores e cozinheiras do abrigo Arco–Íris. Foi um momento de troca, em que as crianças fizeram perguntas, ouviram sobre cada uma das profissões e puderam reconhecer o valor desses profissionais.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para finalizar, cada sala do 2º ano elaborou uma cesta de café da manhã com o objetivo de presenteá-los pela dedicação ao seu trabalho.