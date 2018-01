Dia da Troca – Momentos de interação e aprendizagem

Autoria: Fatima Regina Fernandes Trigo Perazzoli

O projeto o “Dia da troca” é uma estratégia de diferenciação pedagógica que tem como objetivo promover por meio de oficinas o desenvolvimento de habilidades essenciais de Matemática, Leitura, Linguagem oral e escrita e Psicomotricidade criativa. Trocar de sala, trocar de oficina e de mediador ampliam as possibilidades de aprendizagem, já que o trabalho conjunto e o desenvolvimento de uma cultura de colaboração serão condições essenciais para o desenvolvimento desta atividade educativa, pois como enfatizou Hargreaves (1998: 71), “ninguém é uma ilha”, acrescentando que “nunca foi tão necessário trabalhar em conjunto”.

Trocar de professora, sala e oficinas… Este era o nosso desafio!

Para darmos início a esta nova experiência, foi preciso estabelecer anteriormente vínculos de amizade, a identidade dos grupos e conhecer as professoras da série. Com estes aspectos garantidos, iniciamos o projeto.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com atividades quinzenais, o Dia da Troca tem por objetivo ampliar as possibilidades de aprendizagens, promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais por meio de oficinas que oferecem novos desafios e possibilidades de aprendizagens, nos diferentes blocos de conteúdos.

Durante as primeiras oficinas, de maneira significativa, as crianças tiveram a oportunidade de interagir com outro mediador e vivenciar conteúdos e habilidades referentes à Linguagem Oral e Escrita, Leitura, Matemática e Psicomotricidade. Após as oficinas e de volta ao grupo na sala, com animação, todos fizeram seus relatos revelando suas aprendizagens!

Os relatos das crianças abaixo revelam algumas vivências realizadas pelo Jardim II do Colégio Santa Maria:

“Fátima, a gente brincou de fazer as letras com um pincel e água! A Eli mostrou as letras e a gente tinha que fazer no chão.”

“Olha a minha argila! Eu fiz meu corpo!”

“Primeiro a gente brincou de estátua. Tinha que olhar a figura e fazer a estátua.”

“Fatima, eu vou contar… 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 ratinhos.”

“Eu gostei deste jogo! Eu ganhei muitas comidinhas para o jacaré!”

“Tinha que descobrir as coisas de olhos fechados.”