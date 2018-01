Desvelando o universo da leitura e escrita…

Autoria: Fernanda Lugatto

Desde pequenas, as crianças do Colégio Santa Maria convivem em um ambiente propício à prática social da leitura e escrita. Veem seu nome, primeira palavra significativa, escrito na agenda, cabideiros, listas e materiais. Ouvem histórias todos os dias, têm em classe livros e gibis, para livre manuseio e exploração, têm contato com bilhetes escritos aos pais, com a receita da culinária, com a parlenda ou música que aprenderam… Além de todos os estímulos, intencionais ou não, que recebem em casa e no mundo, de forma geral.

No Pré, toda essa bagagem que vão acumulando começa a fazer maior sentido e o desejo de desvelar esse universo da leitura e escrita que os adultos e irmãos mais velhos dominam, fica mais evidente.

Então, num primeiro momento descobrem que a fala (linguagem) pode ser representada pela escrita e o conhecimento que têm das letras e a sonoridade destas começa a ser utilizado. Aparece o IAA, representando a palavra GIRAFA, por exemplo.

Numa segunda etapa, descobrem que a escrita representa os sons da fala e percebem a necessidade de mais de uma letra para a maioria das sílabas, então começam a fazer uso das consoantes. Sua escrita então evolui para GIAFA (GIRAFA).

E daí em diante só avançam…. Conquistam uma estabilidade na escrita de palavras, ajustam à escrita à fala (com mínimos detalhes) e começam a arriscar as primeiras frases.

Enfim, é um processo maravilhoso! Um marco na vida de qualquer criança, que traz autoconfiança para desejar e arriscar ainda mais.

E quando esse processo termina?

Inicialmente, podemos dizer que ele se concretiza ao final do segundo ano, quando as crianças realmente têm capacidade de dominar as questões ortográficas e produzir textos bem construídos, com pontuação, uso de parágrafos e outras normas da língua portuguesa.

Mas como diria Telma Weiss (criadora do PROFA – Programa de formação de professores alfabetizadores) … “Estamos sempre nos alfabetizando, a cada novo tipo de texto com o qual entramos em contato durante a vida”.