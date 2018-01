Desperdício de alimentos: uma preocupação que vai além da economia financeira

Autoria: Rosângela Reis

O desperdício de alimentos é um problema mundial e o Brasil está entre os dez países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Anualmente, calcula-se que a produção mundial de alimentos seja de quatro bilhões de toneladas, sendo que cerca de 30% destes seja jogado fora.

Diante disso, a equipe de profissionais da 5ª série do curso de Educação de Jovens e Adultos do Colégio Santa Maria elaborou o projeto interdisciplinar ʺO desperdício de alimentos e suas consequênciasʺ, cujos objetivos foram conscientizar os alunos e toda comunidade escolar sobre a importância do reaproveitamento dos alimentos, bem como de ações que evitem o seu desperdício e, ainda, sensibilizar os educandos e seus familiares para a seriedade do tema, recuperar o amor fraternal e exercer a cidadania.

Os alunos fizeram pesquisas, enquetes, participaram de palestra com a Nutricionista Vivian Pospisil Rodrigues. A partir desse estudo, produziram livretos de receitas com reaproveitamento integral dos alimentos e prepararam um evento de degustação desses pratos para os alunos de 1ª a 7ª série e, para finalizar os trabalhos sobre essa temática, organizaram a exposição ʺPilha com números do desperdício”.

ʺFazer parte desse trabalho fez-me observar o quanto eu não estava sendo justa com meu bolso, com o planeta e com o próximo; os que não têm condições de comprar sua comida. Hoje, reaproveito boa parte das sobras dos alimentos, só vou ao mercado com uma listinha do que realmente preciso e nunca vou às compras quando estou com fomeʺ, comentou a aluna Margarete Domingues.