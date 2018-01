Desmistificando Química e Física

Autora: Marisa Dimov

Desde 2013, o Colégio Santa Maria disponibilizou aos alunos do 9º ano do Fundamental II a oportunidade da livre escolha de uma disciplina para compor o seu currículo anual. Uma das disciplinas eletivas é Química e Física do Cotidiano.

Durante uma hora-aula semanal, o aluno trabalha conteúdos químicos e físicos relacionados com sua vida, com o ambiente, com a tecnologia, fazendo uma conexão com seu cotidiano.

Os estudantes realizam experimentos no laboratório com objetivo de desenvolver habilidades básicas de observação, coleta de dados, manuseio do instrumental de laboratório, permitindo que percebam que a Química e a Física têm mais a ver com nosso dia a dia do que podemos imaginar. O aluno ainda compreende que as descobertas de fenômenos e tecnologia estão associadas à Química, Física e Biologia.