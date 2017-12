Desenho não é brincadeira

Ao fazer desenhos, a criança da Educação Infantil aplica várias habilidades. Aos poucos, são acrescentados outros elementos, como números e letras

Para a criança, o desenho é uma forma de comunicação, isto é, tudo que ela observa, vivencia e pensa pode ser representado por essa linguagem.

Os alunos do Pré A do Santa Maria apreciam com curiosidade diferentes obras de arte e ficam atentos observando as cores das flores e folhas do espaço do Colégio e, por meio da linguagem gráfica, revelam suas impressões com desenhos recheados de detalhes e sensações. Os “desenhistas” mostram-se atentos e concentrados ao desenhar, caprichando nos detalhes e até mesmo nos movimentos vividos para representar em seus desenhos.

Observando os diferentes desenhos do grupo e a representação da figura humana, é perceptível a habilidade gráfica dos alunos. Eles já conseguem transformar suas ideias em desenho. O processo de criação é diariamente incentivado na Educação Infantil, valorizando-se o apreciar, discutir, elaborar e, por fim, desenhar. Desenhar é dar às crianças a possibilidade de representar o que lhes interessam e comunicar a realidade de forma processual. Aos poucos, os desenhos são acrescidos por símbolos, números e letras.