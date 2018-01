Descubra o mistério

Para verificar a sequência numérica, estratégias de contagem e cálculo mental, apresentamos para o 4º ano do Fundamental I do Santa Maria um pote com uma quantidade desconhecida de palitos de sorvete e de churrasco. Solicitamos que cada aluno estimasse quantos palitos de cada tipo havia no recipiente. Os alunos anotaram a quantidade num papel, para ser conferida depois.

Nesse primeiro momento, houve alguns alunos que justificaram sua estimativa de maneira interessante. Sofia Takaki argumentou: “Notei que havia dois sacos fechados de palitos de churrasco, junto com muitos palitos soltos. Geralmente, nos sacos fechados, há uma centena de palitos, então a quantidade desses palitos devia ser maior que 200. Depois olhei para os palitos soltos e comparei-os com os que estavam no saco para fazer minha estimativa.”

Os alunos foram divididos em grupos e cada um recebeu uma quantidade dos palitos que estavam no pote para fazer a contagem. Nesse momento, aproveitamos para observar o trabalho em equipe e a organização da tarefa entre eles. A maioria dos grupos iniciou a contagem de um em um, porém quando questionados sobre a aferição da contagem, adotaram a estratégia de formar grupos de 10 com os palitos.

Muitos grupos encontraram uma diferença entre a primeira contagem e a segunda, porém a formação de dezenas e até de centenas facilitou e acelerou a contagem, além de propiciar exatidão no resultado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os grupos anotaram as quantidades na lousa e depois juntaram as quantidades de palitos semelhantes para calcular o total de palitos. Por último, compararam as quantidades encontradas com suas anotações. Muitas estimativas ficaram bem próximas do real, outras muito distantes, mas alguns alunos acertaram exatamente uma das quantidades e foram premiados por isso.

Essa atividade nos trouxe pistas importantes na orientação do trabalho a ser desenvolvido com o grupo.