Descanso e conhecimento

O período de férias também colabora com o aprendizado

A cada dia aparecem oportunidades para estimular o aprendizado, principalmente em passeios culturais nos quais a curiosidade pelo novo é facilmente aguçada. Em diferentes ambientes é muito fácil encantar, surpreender e emocionar crianças e adultos.

Aproveitando este momento, as turmas do 2º ano do Fundamental I do Santa Maria levaram como propostas de férias dicas de lazer e sugestões de visitas a museus, teatros, exposições e outros locais estabelecidos para ajudar a desenvolver habilidades como observação, estabelecer relações, compreensão, aprendizagens através do lúdico…

Também é possível ampliar a imaginação e se entreter com um livro. A leitura enriquece o vocabulário, amplia conhecimentos, as formas de encarar os desafios e o jeito de resolver determinadas situações. Além disso, algumas propostas podem ser associadas à diversão.

Ao regressar às aulas, os alunos relataram aos demais o que fizeram neste período longe da turma. Eles trouxeram objetos que lembraram o que foi realizado, como ingresso do cinema, teatro, parque, museu, livros e diários. Também foram feitos desenhos e colagens, ótimos para o suporte da memória no momento de contar aos colegas um pouco das férias.

Nesta primeira semana de agosto, as crianças tiveram momentos para compartilharem os diferentes registros, identificando passeios e vivências semelhantes. Reiniciar o trabalho assim é um excelente aquecimento para o segundo semestre, relatam as professoras Rosilene Moutinho e Silvia Sonagere.