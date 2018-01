Desafios pedagógicos

Autoria: Lara Pécora Polazzo

Os alunos do 2º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria compareceram num sábado para vivências envolvendo integração e aprendizagem. Em grupos, visitaram estações para participar de oficinas de leitura, escrita, lógica, coordenação motora, cálculo mental, relações projetivas e topológicas, memória e atenção.

As propostas foram bem variadas: Oficina de Origamis; Desafios de Lógica; Jogos de Atenção; Circuito de Desafios Matemáticos; Bingo; Boliche das Operações e Localização Espacial. Todas com o objetivo de promover momentos em que os alunos pudessem ser estimulados à curiosidade, à persistência, à integração, a levantar hipóteses, a experimentar diferentes linguagens e a ampliar seus conhecimentos.

Esses momentos favorecem a potencialização de habilidades como argumentar, operar, estimar, interpretar, revisar, experimentar, verificar, observar e comparar e desenvolver a orientação espacial. “Eu achei muito importante participar desse dia porque a gente aprende brincando ao mesmo tempo. Gostei bastante dos desafios”, afirmou a aluna Elisa Gomes Nunez.