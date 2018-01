Democracia na Educação Infantil

Autoria: Orgides Neta

Compreender a criança como protagonista é permitir que ela participe, planeje e, principalmente, que faça escolhas e dê suas opiniões sobre seu próprio processo de aprendizagem.

O Pré F do Santa Maria (turma chamada de Festa Feliz) tem vivido essa experiência. Todas as escolhas são tomadas coletivamente. As crianças apresentam suas ideias, desejos, argumentos, contra-argumentos e em assembleias chegamos ao consenso do que é melhor para o grupo.

A implementação de assembleias em espaços educativos são ferramentas fundamentais no processo de construção de valores democráticos e cidadãos, que primam pela cultura da tolerância e do diálogo. Democracia não é desejo da maioria, democracia é pensar junto, chegar ao consenso para o bem de todos!

Em assembleias, nós decidimos o nome de nossa sala, planejamos rotinas, discutimos e elencamos combinados coletivos e, principalmente, escolhemos o que estudar em nosso projeto de Pesquisa.

Já na semana de adaptação, as crianças me questionavam qual seria o nosso projeto. Várias foram as sugestões. A princípio, a maioria aparentava desejo de estudar borboletas, mas não havia um consenso. Tentando resolver o impasse, registramos o interesse de cada criança e, posteriormente, realizamos uma Assembleia. As crianças realizaram uma votação entusiasmada que teve como ganhador o tema: “Moradores do mar”.

As crianças desde cedo aprendem a ouvir seus colegas, opiniões e interesses diferentes aos seus, aprendem a lidar com as frustrações, desenvolvem a alteridade, o senso de justiça, fortalecem o companheirismo, aprendem a trabalhar em grupo e dividir tarefas e responsabilidades, não somente por orientações dos adultos, mas, principalmente, pelo sentimento de pertencimento a um grupo, do qual ele é um ser único, mas que caminha com os diferentes na Unidade.

Acolher é ouvir. Essa escuta permite que a aprendizagem aconteça com entusiasmo, curiosidade e, principalmente, encantamento. Aprender não é um fardo, aprender se torna um prazer!

As crianças assumem, dessa forma, uma postura investigativa e participativa, se sentem parte de um todo, questionam, se posicionam e sempre apresentam sugestões… Aprendem exercendo a democracia com cidadania!