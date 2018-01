De volta à nossa casa!

A volta às aulas é sempre um momento muito marcante na vida dos estudantes. Incrivelmente, a sua repetição no calendário, ano a ano, é permeada de expectativas: “O que será que vou aprender?”, “Em qual turma será que eu caí?”, “Vou gostar das matérias? E os professores, como são?”. Em meio ao cotidiano escolar, a volta às aulas é uma explosão de novidades.

No Colégio Santa Maria, todo esse furor não passa despercebido. Pelo contrário, é aproveitado! O Ensino Fundamental II se prepara no início de cada ano de modo a acolher o retorno dos alunos com a atenção especial que lhe é merecida. Ao longo dos primeiros dias, são realizadas diversas atividades que estimulam os alunos a expressarem suas expectativas para a caminhada que será percorrida ao longo do ano. É o tempo também dos professores conhecerem seus alunos e apresentarem as expectativas e objetivos da série com relação às turmas.

No 7º ano, a primeira semana de aulas foi aberta tendo como referência a Campanha da Fraternidade 2016 – Casa Comum, nossa responsabilidade. Logo nas primeiras aulas, os alunos fizeram uma dinâmica baseada na música “A casa é sua”, de Arnaldo Antunes, e num jogo que estimulava a solidariedade entre os colegas de sala. Todos os alunos ainda elaboraram dobraduras de casa para fazer de marcador das suas agendas escolares. Atividades simples que estimularam reflexões sobre a necessidade de se estabelecer parcerias e de desenvolver responsabilidades. Durante a semana os alunos também tiveram a oportunidade de realizar atividades relacionadas ao projeto da série – Trabalho: ver-julgar-agir – que permeia os cursos e as vivências do 7º ano, além de experimentar dinâmicas que exigiam problematizações e soluções coletivas – reforçando a importância do trabalho em grupo para a vida em comunidade.

O acolhimento na primeira semana de aulas do 7º ano, assim, procurou valorizar a coletividade a partir das individualidades das suas alunas e alunos, que puderam expressar as suas expectativas para o ano ao mesmo tempo em que se percebiam a necessidade de escutar, respeitar e estar ao lado dos seus colegas de turma, valorizando as suas diferenças para a convivência no espaço comum.